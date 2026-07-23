Olay, Balya ilçe merkezindeki Atatürk Caddesinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü 09 KS 887 plakalı tanker Atatürk Caddesinde bulunan kaymakamlık binası önünde kayarak devrildi.

Balya’da akaryakıt yüklü tanker devrildi: Ekipler felaketi önledi - Resim : 1

Devrilen tankerdeki akaryakıt cadde üzerine dökülmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına karşı önlem olarak, tankeri soğutma çalışması yaparken, belediye ekipleri ve vatandaşlar dökülen yakıtı temizleme çalışmalarına katıldı.

Balya’da akaryakıt yüklü tanker devrildi: Ekipler felaketi önledi - Resim : 2

Devrilen tankerin sürücüsü aracı sağ salim terk etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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