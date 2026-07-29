Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Erikli köyünde, iddiaya göre balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

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Yangın, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balya bağlama makinesinden çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı - Resim : 2

YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 100 dekar alan zarar görürken olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.