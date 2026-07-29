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Kaynak: DHA

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Erikli köyünde, iddiaya göre balya bağlama makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 100 dekar alan zarar görürken olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.