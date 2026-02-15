Türk savunma sanayisinin deniz havacılığındaki yeni gücü Bayraktar TB3 SİHA, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında dünya sahnesine çıktı.

Steadfast Dart 2026 kapsamında Baltık Denizi’nde icra edilen deniz safhasında görev alan milli SİHA, Baltık Denizi üzerinde gerçekleştirilen atış faaliyetinde hedefleri tam isabetle vurdu.

TCG ANADOLU’nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedeflerine ikili salvo MAM-L mühimmatıyla atış yaptı. Hedeflerin başarıyla imha edilmesinin ardından platform güvenli şekilde gemiye iniş gerçekleştirdi.

YURT DIŞINDA İLK OPERASYONEL GÖSTERİM

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3, bu faaliyetle yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini de gerçekleştirmiş oldu. Tatbikata katılan müttefik ülke unsurlarının atış performansına tam not verdiği bildirildi.

Gemide hâlihazırda üç Bayraktar TB3 platformu görev yaparken, tatbikatın ilerleyen safhalarında iki SİHA’nın art arda kalkış yaparak koordineli görev icra etmesi planlanıyor. Senaryoya göre platformlardan birinin MAM-L ile ikili salvo atışı yapması, diğerinin ise daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatı kullanması öngörülüyor.

CAYDIRICILIK VURGUSU

Seçkin Gözlemci Günü’nde NATO’nun üst düzey komuta kademesine özel uçuş gösterisi sunması beklenen Bayraktar TB3’ün uzun menzilli görev icra etmesi de senaryolar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, TCG ANADOLU ve beraberindeki Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi’ndeki varlığını, müttefik savunma planları çerçevesinde önemli bir caydırıcılık unsuru olarak değerlendiriyor.