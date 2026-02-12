Birleşik Arap Emirlikleri’nde forma giyen Mario Balotelli, ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu.

35 yaşındaki futbolcu, Dubai City FC ile oynanan karşılaşma sırasında tribünlerden kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığını belirtti.

BALOTELLI MAYMUN SESLERİ VE HAKARETLERE MARUZ KALDI

Balotelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda maç esnasında defalarca ırkçı hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Tecrübeli forvet, tribünlerden maymun sesleri çıkarıldığını ve kendisine “Git biraz muz ye” şeklinde ifadeler yöneltildiğini aktardı.

Karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Balotelli, yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“FUTBOLDA IRKÇILIĞA YER YOK”

İtalyan futbolcu açıklamasında, “Bugün bir maç sırasında birkaç kez ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Futbolda veya toplumumuzda ırkçılığa yer yok. Sadece kendim için değil, buna maruz kalan tüm oyuncular için dikkat çekmek amacıyla konuşuyorum. Artık yeter.” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca farklı ülkelerde benzer olaylarla karşılaşan Balotelli’nin yaşadıkları, futbolda ırkçılık sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.