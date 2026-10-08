Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Altın Top (Ballon d'Or) hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. France Football'un eski direktörü ve ödül organizasyonunun eski sorumlusu Pascal Ferré, görev yaptığı dönemde yaşadığı sıra dışı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

İspanyol gazetesi Marca'ya konuşan Ferre, Altın Top'a aday gösterilen bir futbolcunun menajerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve oyuncusunun ödülü kazanması için destek aradığını anlattı.

MENAJERDEN ŞAŞIRTAN TEKLİF

Ferre, söz konusu görüşmede menajerin futbolcusunun başarılarını uzun uzun anlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evet, doğru. Bir menajer benimle görüşmek istedi. Oyuncusu elbette adaylar arasındaydı. Başarılarını anlatıp övdükten sonra, adaylığını jüriye 'pazarlayıp pazarlayamayacağımı' sordu."

Ferre, menajerin bu talebini kabul etmediğini ancak görüşmenin ardından daha da şaşırtıcı bir olay yaşandığını söyledi.

MASADA GİZEMLİ BİR ZARF BULDU

Telefon görüşmesi yapmak için kısa süreliğine odadan ayrıldığını anlatan Ferré, geri döndüğünde menajerin gitmiş olduğunu belirtti.

Eski Altın Top sorumlusu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Ardından bir telefon görüşmesi yapmak için kısa süreliğine kalkmam gerekti. Döndüğümde menajer çoktan gitmişti. Ancak masanın üzerinde bir zarf vardı. Zarfı aldım ve resepsiyona teslim ettim. İçinde ne olduğunu bilmiyorum."

Ferre, zarfı açmadığını ve içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmadığını vurguladı.

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Pascal Ferre, olayın ardından aynı menajerle birkaç kez daha karşılaştığını ancak gizemli zarfın konusunun bir daha açılmadığını ifade etti.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre söz konusu futbolcu, o dönemde Premier Lig'de forma giyiyordu ve kariyerinde Altın Top ödülünü kazanamadı. Ancak ne futbolcunun ne de menajerinin kimliği açıklandı.

Zarfın içinde ne olduğu bilinmediği için olayın bir rüşvet girişimi olduğu doğrulanmış değil. Ferré'nin açıklamaları ise Altın Top adayları adına yürütülen kulis faaliyetlerini yeniden tartışmaya açtı.