10. DECLAN RICE (ARSENAL)
Ballon d'Or yarışı kızıştı: Aynı takımdan 2 yıldız zirvede
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinin başında gelen Ballon d'Or için bu sezon yarış her zamankinden daha şaşırtıcı bir hal aldı. Güç sıralaması belli olurken ilk 3'te aynı takımdan iki oyuncunun yer alması dikkat çekti. Goal dergisinin değerlendirmelerine göre ilk 10 isim şöyle...Furkan Çelik
9. VITINHA (PSG)
8. JULIAN ALVAREZ (ATLETICO MADRID)
7. OUSMANE DEMBELE (PSG)
6. ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY)
5. LUIS DIAZ (BAYERN MUNIH)
4. LAMINE YAMAL (BARCELONA)
3. KYLIAN MBAPPE (REAL MADRID)
2. MICHAEL OLISE (BAYERN MUNIH)
1. HARRY KANE (BAYERN MUNIH)
