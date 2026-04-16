16 Nisan 2026 Perşembe
Ballon d'Or yarışı kızıştı: Aynı takımdan 2 yıldız zirvede

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinin başında gelen Ballon d'Or için bu sezon yarış her zamankinden daha şaşırtıcı bir hal aldı. Güç sıralaması belli olurken ilk 3'te aynı takımdan iki oyuncunun yer alması dikkat çekti. Goal dergisinin değerlendirmelerine göre ilk 10 isim şöyle...

10. DECLAN RICE (ARSENAL)

9. VITINHA (PSG)

8. JULIAN ALVAREZ (ATLETICO MADRID)

7. OUSMANE DEMBELE (PSG)

6. ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY)

5. LUIS DIAZ (BAYERN MUNIH)

4. LAMINE YAMAL (BARCELONA)

3. KYLIAN MBAPPE (REAL MADRID)

2. MICHAEL OLISE (BAYERN MUNIH)

1. HARRY KANE (BAYERN MUNIH)

