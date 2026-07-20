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2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Ballon d'Or yarışına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

Futbol dünyasında uzun yıllardır konuşulan "Dünya Kupası'nı kazanan futbolcu Ballon d'Or'u da kazanır" görüşüne Ballon d'Or tarafından resmi bir değerlendirmeyle yanıt verildi.

DÜNYA KUPASI YETMİYOR

Yapılan açıklamada, Dünya Kupası şampiyonluğunun Ballon d'Or yarışında önemli bir etken olduğu ancak tek başına ödülü garanti etmediği belirtildi.

1995 yılında ödülün tüm dünyadaki futbolculara açılmasının ardından yapılan incelemede, Dünya Kupası'nı kazanan oyuncuların yalnızca yüzde 57'sinin aynı dönemde Ballon d'Or'u da kazandığı ifade edildi.

MESSI VE RONALDO ÖRNEĞİ VERİLDİ

Açıklamada, 2010 yılında İspanya Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen Lionel Messi'nin, Andres Iniesta ve Xavi'nin önünde Ballon d'Or'u kazandığı hatırlatıldı.

2014 yılında ise Cristiano Ronaldo'nun, Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'dan Manuel Neuer ile finalist Lionel Messi'yi geride bırakarak ödülün sahibi olduğu örnek gösterildi.

2018'de Luka Modric'in Hırvatistan ile Dünya Kupası finali oynamasına rağmen Ballon d'Or'u kazandığı, 2022 Dünya Kupası'nın ardından ise Lionel Messi'nin Arjantin'i şampiyonluğa taşıyarak 2023 Ballon d'Or'unu kazandığı vurgulandı.

'EN İYİ SEZONU GEÇİREN KAZANIR'

Ballon d'Or açıklamasında, ödülün yalnızca Dünya Kupası performansına göre verilmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Dünya Kupası'nı kazanmak Ballon d'Or yolunda önemli bir avantaj sağlar ancak ödülü garantilemez. Ballon d'Or'u kazanmak için sadece Dünya Kupası'nın değil, sezonun tamamının en iyi futbolcusu olmanız gerekir." ifadelerine yer verildi.