Sinop'un Boyabat ilçesinde İlyas Demir isimli 70 yaşındaki kişi, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Çamlıca Mahallesi'nde bir binanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlyas Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.