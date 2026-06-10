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Olay, 8 Haziran'da gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda meydana geldi. Ömer Ateş, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.