Balkon ve banyoda kireç ve pas sorununa kalıcı çözüm: İşte adım adım derinlemesine temizlik yolları

Temizliğe başlamadan önce metalin türünü belirlemek gerekiyor. Krom kaplama, paslanmaz çelik, alüminyum ya da boyalı metal yüzeyler aynı ürünlere aynı tepkiyi vermez. Özellikle krom kaplamalar aşındırıcı sünger ve sert kimyasallara karşı hassas. Bu nedenle kullanılacak yöntemi önce küçük ve görünmeyen bir alanda denemek güvenli bir yaklaşım.

Pas ve Kireç Nasıl Temizlenmeli?

Aynı bölgede hem kireç hem pas varsa, öncelik kireç tabakasını gevşetmek olmalı. Çünkü kireç, paslı alanın üzerini kaplayarak pas çözücülerin doğrudan etki etmesini engelleyebilir.