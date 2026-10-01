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Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde oldu. Evinin balkonunu yıkayan Nezahat Yavuz, elektrik akımına kapıldı.

Yavuz’u yaralı halde bulan yakınlarının yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nezahat Yavuz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nezahat Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.