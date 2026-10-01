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Kaynak: İHA

Feci olay, Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz evinin balkonunu temizleyip yıkadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kadının akıma kapıldığını fark eden aile yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınlarının yardımıyla hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, acil serviste doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.