Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Balkanlar üzerinden Türkiye'ye yayıldığı öne sürülen dev çekirgelerin Bilecik'te de görülmesi vatandaşlarda merak uyandırdı. Özellikle kırsal alanlarda ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde karşılaşılan iri yapılı çekirgeler, sosyal medyada da gündem oldu.

Paylaşılan bilgilere göre, görülen çekirgeler normal türlere göre daha iri yapıları ve uzun antenleriyle dikkat çekiyor. Antenlerinin çevredeki nesneleri algılama, koku alma, titreşimleri hissetme, nem ve sıcaklık değişimlerini algılama gibi önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Uzmanlara göre antenler, çekirgenin hayatta kalmasını sağlayan en hassas duyu organları arasında yer alıyor.

Dev çekirgeler ile ilgili paylaşılan bilgilere göre güçlü arka bacakları uzun mesafelere sıçramalarını sağlarken, geniş kanatları ise süzülerek hareket etmelerine yardımcı oluyor. Bileşik gözleri sayesinde geniş bir görüş açısına sahip olan çekirgeler, çevredeki hareketleri kolaylıkla algılayabiliyor.

Uzmanlar, bu tür çekirgelerin görüldüğünde panik yapılmaması gerektiğini, insanlara doğrudan bir tehdit oluşturmadıklarını belirtiyor. Ayrıca antenlerinin oldukça hassas olduğu, bu nedenle çekirgelere zarar verilmemesi ve özellikle antenlerine dokunulmaması gerektiği ifade ediliyor.