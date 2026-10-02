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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen U15 Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Niğdeli kadın güreşçiler Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan, kendi sıkletlerinde altın madalya kazanarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Niğdeli sporcuların bireysel başarılarına, U15 Kadın Güreş Milli Takımı’nın takım halinde elde ettiği Balkan şampiyonluğu da eklendi.

HIRVATİSTAN’DA TÜRK GÜREŞİNDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Türk güreşinin genç yetenekleri, Hırvatistan’da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Hırvatistan’ın Koprivnica kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 14 ülkeden genç güreşçiler katılırken, Türkiye’yi temsil eden sporcular minderde ortaya koydukları performansla dikkat çekti.

Şampiyonada Niğde adına mücadele eden genç kadın güreşçiler Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan, kendi sıkletlerinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

33 KİLODA REYHAN AKDAĞ BALKAN ŞAMPİYONU

Organizasyonda 33 kilogram kategorisinde mücadele eden Niğdeli sporcu Reyhan Akdağ, karşılaşmalar sonucunda rakiplerini geride bırakarak adını zirveye yazdırdı.

Akdağ'ın elde ettiği birincilikle birlikte Türkiye hanesine önemli bir altın madalya daha eklenirken, genç sporcunun başarısı Niğde’de de büyük sevinçle karşılandı.

39 KİLODA TENZİLE SUDE ALTAN’DAN ALTIN MADALYA

Şampiyonada Niğde adına mücadele eden bir diğer sporcu Tenzile Sude Altan da 39 kilogramda mindere çıktı.

Altan, şampiyonadaki başarılı mücadelesinin ardından kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Böylece Niğdeli sporcular, aynı organizasyonda iki ayrı sıklette Balkan şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

MİLLİ TAKIMDAN TAKIM HALİNDE ŞAMPİYONLUK

Niğdeli sporcuların bireysel başarılarının yanı sıra Türkiye açısından şampiyonanın bir diğer önemli sonucu da U15 Kadın Güreş Milli Takımı’nın takım halinde Balkan şampiyonu olması oldu.

Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan’ın kazandığı altın madalyalar, milli takımın takım halinde elde ettiği başarıya da katkı sağladı.

Türkiye’nin genç kadın güreşçileri, organizasyon boyunca ortaya koydukları performansla ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil ederken, takım halinde gelen şampiyonluk Türk güreşinin gençler kategorisindeki önemli sonuçlarından biri olarak kayda geçti.

NİĞDE’NİN GURURU OLDULAR

İki Niğdeli sporcunun aynı Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazanması kentte de gurur kaynağı oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan’ın başarılarının yanı sıra U15 Kadın Güreş Milli Takımı’nın takım halinde Balkan şampiyonluğuna ulaşması vurgulandı.

Paylaşımda, ay-yıldızlı forma altında elde edilen başarıların Niğde’nin gururunu zirveye taşıdığı belirtilerek, sporcular, milli takım ve teknik ekip tebrik edildi.

GENÇ GÜREŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI

U15 kategorisindeki uluslararası organizasyonlar, genç sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim kazanması açısından önemli bir basamak oluşturuyor.

Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 14 ülkenin sporcularının mücadele ettiği organizasyonda iki Niğdeli güreşçinin kendi sıkletlerinde şampiyon olması, Niğde’nin kadın güreşindeki genç sporcularının ulaştığı seviyeyi de ortaya koydu.

Reyhan Akdağ’ın 33 kilogramda, Tenzile Sude Altan’ın ise 39 kilogramda elde ettiği şampiyonlukların yanı sıra U15 Kadın Güreş Milli Takımı’nın takım halinde zirvede yer alması, Türkiye adına organizasyonun öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.

AY-YILDIZLI FORMA ALTINDA ÇİFTE GURUR

Koprivnica’da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası, Niğde açısından iki bireysel şampiyonluk ve milli takım düzeyinde takım şampiyonluğu ile tamamlandı.

Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan’ın altın madalyaları, genç sporcuların uluslararası arenadaki başarılarını taçlandırırken, U15 Kadın Güreş Milli Takımı’nın takım halinde Balkan şampiyonu olması Türkiye adına organizasyonun önemli sonuçlarından biri oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de başarılı sporcuları, milli takımı ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Niğde’nin genç güreşçileri böylece Hırvatistan’da ay-yıldızlı forma altında önemli bir başarıya imza atarken, elde edilen şampiyonluklar Türk güreşinin genç kadın sporcularının uluslararası arenadaki mücadelesine yeni başarılar ekledi.