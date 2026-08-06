Balkan mutfağının vazgeçilmezi, Atatürk’ün en sevdiği: Selanik böreği nasıl yapılır?

Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan ıspanaklı Selanik böreği, ince hamuru ve bol iç harcıyla sofların baş tacı durumunda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de en sevdiği yemeklerden olan Selanik böreği, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak olarak servis ediliyor. Peki, ıspanaklı Selanik böreği nasıl yapılır? İşte detaylar…