Doğu Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Rize’nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle balıyla dünyaca ünlü Anzer Yaylası’nda etkili olan kar yağışı, yaylada görsel bir şölen de sundu. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yağan kar yöredeki arıcıları endişelendirirken, yayladaki soğuk havanın etkisini bir kaç gün daha sürdüreceği öğrenildi.