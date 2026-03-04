Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de bulunan Fransız vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nın 4 Mart 2026 tarihinde Hatay yakınlarında İran’a ait bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgede askeri gerilimin artma ihtimaline dikkat çekilerek Türkiye’de bulunan Fransız vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yerel makamların güvenlik uyarılarını takip etmeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları tavsiyesinde bulundu.