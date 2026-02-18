Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden 47 yaşındaki Bayram Kök, bölgede faaliyet gösteren bir alabalık çiftliğinde çalışan ve gece saat 03.00 sularında etkili olan yoğun yağış sonrası sel suları nedeniyle kanalların kapanması sonucu kendisinden yardım isteyen arkadaşına desteğe gitti.

Balık çiftliğine su taşıyan kanalların temizliğini yaptığı esnada dengesini kaybeden Bayram Kök, suya düşerek akıntıya kapıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kök'ten bir süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedeni, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi'nde köprü yakınında bulundu.

Kök'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bayram Kök'ün 2 çocuğunun iş kazası ve hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.