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Balıkesir’in iki farklı ilçesinde aynı anlarda yükselen alevler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden engellendi. Havran ilçesine bağlı Dereören Mahallesi'ndeki bir arazide ve İvrindi ilçesinin Büyükyenice Mahallesi'ndeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine her iki bölgeye de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlıca sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılma eğilimi gösteren alevler, ormanlık alanlara ulaşmadan ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İki ilçede de yürütülen söndürme çalışmalarının ardından yangınlar tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sürecinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ve 25 personel, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz aktif olarak görev yaptı.