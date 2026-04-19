Havran’ın yanı sıra Burhaniye ve Edremit çevresindeki başta zeytinlikler olmak üzere toplam 36 bin dekarlık tarım arazisini sulayan barajdaki bu doluluk oranı çiftçiler için umut oldu.

Barajın özellikle Körfez bölgesindeki zeytin üreticilerine katkı sağlamak ve tarımsal verimi artırmak amacıyla yapıldığını belirten Ali Talay, her Balıkesir yolculuğunda barajı kontrol ettiğini ifade etti. Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle istenen seviyeye ulaşamayan barajın bu yıl tamamen dolduğunu söyleyen Talay, suyun karayoluna kadar ulaşmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Ayrıca baraj suyunun bölgede üretilen sofralık zeytinin kalitesini artırdığını vurgulayan Talay, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.