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Kaynak: Haber Merkezi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Öte yandan Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın sebebiyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.

Yangına müdahale ikinci gününde sürerken, günün ilk ışıkları ile çalışmalara hava unsurları da dahil oldu.

OGM’DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

3 GÖZALTI

Balıkesir Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Sındırgı ilçemiz, Düvertepe Mahallesi'nde 19.08.2026 günü saat 13.00 sıralarında kara yolunda başlayarak ormanlık alana sirayet eden yangın ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucunda 20.08.2026 günü saat 10.00 itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla il Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakârca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."