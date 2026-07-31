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Kaynak: İHA

Balıkesir'de kontrol altına alma çalışmaları sürdürülen orman yangınında hareketli dakikalar yaşanıyor. Gömeç ilçesinde çıkıp Ayvalık hattına yayılan yangın, rüzgarın da etkisiyle öğle saatlerinden sonra Bağyüzü köyü yakınlarında tekrar parladı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevlerin Bağyüzü köyü yönünde ilerlemesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alarm durumuna geçti. Büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı müdahale ederken, havadan da yangın söndürme helikopterleri sortilerine aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek amacıyla yürüttüğü yoğun çalışma sürüyor.