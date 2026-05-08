Festivalde Balıkesir mutfağının kültürel miras ve turizm açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Balıkesir GastroFest, Avlu Yaşam Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP’li büyükşehir belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti, oda, borsa ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni festival Moderatörü Akademisyen Şef Dr. Esat Özata sunumunu ve Şef Levent Kaynak Balıkesir’e özel lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

KULA: TÜRKİYE'Yİ DOYURAN İL

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, "Balıkesir'imiz, siyah çayın dışında tüm gıda ürünlerinin yetiştiği bir ilimiz. Bu bereketli topraklarda siyah çayın dışında tüm ürünlerimiz yetişiyor. Bu yüzden de biz Balıkesir'e 'Türkiye'yi doyuran il' diyoruz. Bunun sonucunda da gerçekten kendi kendimize yeten bir iliz. Bunun dışında da çevremizdeki İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm Türkiye'ye bu ürünlerimizi gönderiyoruz. Bunun en büyük sebebi, bereketli topraklarımızla çalışkan çiftçilerimizle birlikte bu ürünleri üretmek için gerekli altyapımız var, bunları Türkiye'deki tüm tüketicilere ulaştırıyoruz. Bu üretilen ürünlerin tarladan sofraya kadar ulaşması, nihai ürün olarak tüketicilerle buluşmasıydı. Ahmet Başkan göreve ilk geldiği günden bu yana gastronomiye, bu coğrafi işaretli ürünlere çok önem veriyor. Bugün de ilkini yapıyoruz. İnşallah bu festivalin devamını yapıp daha fazla kişiyi Balıkesir'deki lezzet sofralarımıza davet etmek istiyoruz. Dönüşte de yine e-ticaret yoluyla ticaretlere devam etsinler istiyoruz. Burada üretilen ürünleri alsınlar istiyoruz. 50 çeşit peynirimizden kuzu etine kadar, zeytinimizden zeytinyağımıza, pirincimize kadar Türkiye'de üretimde ilk beş il arasındayız" dedi.

AKIN: BALIKESİR TARİHİYLE, DOĞASIYLA, TARIMIYLA OLDUĞU KADAR MUTFAĞIYLA DA EŞSİZ BİR ŞEHİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kentin gastronominin merkezi olduğunu belirterek "Balıkesir'de üreticiden tüketiciye, kooperatiflerimizden tüm çalışmalarımıza kadar girişimcilik ruhunu da artıran her türlü çalışmayı iki senedir var gücümüzle yürütüyoruz. Balıkesir Kuvayı Milliye'nin başşehri. Her zaman söylüyorum. Burası millî birliğin, millî beraberliğin tam da merkezi. Onun için bizde ayrımcılık olmaz, birleştirme olur. Bizde ötekileştirme olmaz, kucaklama olur. Eğer bir yerde birlik beraberlik varsa o yer mutludur, huzurludur, güzeldir. Birlik beraberliğin merkezi de Balıkesir'dir. Balıkesir'in doğasıyla, güzellikleriyle, lezzetiyle ve gastronomisiyle çok önemli özellikleri var. Bizler Balıkesir'imizin tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla olduğu kadar mutfağıyla da eşsiz bir şehir olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Kaz Dağları'nın oksijeniyle yetişen mahsullerden Marmara Denizi'nin bereketine, zeytininden peynirine, şifalı bitkilerinden höşmerimine kadar her ilçemizin ayrı bir lezzeti ve ayrı bir hafızası olduğunu biliyoruz. Onu da herkesin görseline açıyoruz" dedi.

Akın, "Gastronomi, Balıkesir için yalnızca sofraya gelen lezzetlerin toplamı anlamına gelmiyor. Gastronomi; tarladaki üreticiden mandıradaki emeğe, zeytinlikten pazara, kooperatiften restorana, köyden turizm rotasına uzanan büyük bir değer zinciridir. Bu zincirin halkalarını güçlendirmek için hep birlikte; üreticisiyle, satıcısıyla, odasıyla, borsasıyla tam bir istişare içerisinde çalışıyoruz. Yerel ürünlerimizi markalaştırmak için çabalıyoruz. Balıkesir'in adını çok daha geniş coğrafyalara duyurmak için de hep birlikte mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: YÖRESEL YEMEKLERİMİZİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI GÖREVİMİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Bugün burada gastronomi festivali yapılıyor. Benim şöyle bir özelliğim var; aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanıyım. Tarihi Kentler Birliği'nde kendi beldelerimizde, illerimizde çok eski yıllardan beri yaşanmış olan kültürel değerleri ortaya çıkarmanın yanında ilk defa bu yıl iki tane uygulamamız var. Birisi Millî Mücadele Rotası ki Kuvayı Milliye'nin merkezi burası. Gayet uygun ve Millî Mücadele Rotası'nı inşallah ayın ortasında bütün Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanlarımıza göstereceğiz.Ben Beypazarı belediye başkanıydım. İlk defa coğrafi işaretler Sanayi Bakanlığınca ilan edilmeye başlanmıştı. Türkiye'de coğrafi işaretleri ilk başlayan belediye başkanı da benim. 2002-2003 yıllarında. Ama görüyorum ki Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünü çok fazla. Bunlar da bizim somut olmayan kültür mirasımız. Kendi yöresel yemeklerimiz binlerce yıl geçtikten sonra bugünkü lezzetine ulaşmıştır. Bunun aynısıyla gelecek kuşaklara aktarılması bizim en önemli görevimizdir. Binlerce yıl önce, yüzlerce yıl önce bu yemekler nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılması çok çok önemlidir. Bunun korunması için de bu şekilde gastronomi festivalleri yapılıyor. Bize de nasip oldu Ahmet Başkan'ım, sağ olun. Tadacağız, yarıştıracağız yemeklerimizi ama Ahmet Akın'ın olduğu yerde her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

SEÇER: TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİ GÜZEL

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Türkiye'nin her köşesi güzel. Bu kadim topraklarda asırların kültür birikimi var. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Allah dünyada çok az noktaya nasip etmiştir her bitkinin yetiştiği, her türlü ürünün olduğu ve bunun kaliteli olduğu yerleri. Balıkesir de belli ki bunlardan bir tanesi" diye konuştu.

AYTEKİN: GASTRONOMİ ŞEHRİ BALIKESİR

CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Ensar Aytekin de Balıkesir'in bir gastronomi şehri olduğunu belirterek "Bu bilgiyi, bu bizim gerçeğimizi bir ilke imza atarak hem Türkiye'nin bilgisine sunan hem Türkiye'nin, dünyanın duymasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın kardeşimizi kutluyorum" dedi.

Bölgedeki tarım ve hayvancılık üzerinden sözlerini sürdüren Aytekin, "Balıkesir bundan 20 yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılıkta Türkiye'yi doyuran şehirdi. Ancak Balıkesir'imizde her geçen yıl azalan hayvan sayısına ve ekilen alan sayısına baktığımızda, kendi kendine ancak yeten bir şehir hâline geldik. İşte bu ve benzeri festivaller, 'Tarladan Sofraya' sloganıyla Balıkesir'in tüm lezzetlerini sadece Balıkesir'e hapseden değil, Türkiye'ye duyuran, tanıtan; aynı zamanda da bu şehrin geçmişine, kültürüne sahip çıkan, bunu koruyan ve geleceğe aktaran bir festivaldir. Ben bu vesileyle tüm Balıkesirli hemşehrilerimizi üç gün sürecek olan bu kıymetli festivale davet ediyorum. Bu lezzetleri tatmasını istiyorum" diye konuştu.

ZEYBEK: GASTRONOMİ TURİZMİ YAYGINLAŞMALI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "Balıkesir; Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde gerek hayvancılık, gerek tarımsal üretim, gerek besicilik alanında çok sayıdaki ürünün bir araya getirildiği kadim bir şehir. Somut olmayan kültür mirasımız içinde önemli bir yere sahip olan yeme kültürünü şimdi Türkiye'nin ve dünyanın gündemine getiren Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şeflerimiz burada çok heyecanlılar. Bu birincisi ama bunun on birincisini, yirmi birincisini de mutlaka yapıp görmek gerekir. Şimdi turizmde eğer Balıkesir sahilleriyle, kıyı ilçeleriyle bir merkezse; denizi, kumsalı, oteli sattığımız gibi aynı zamanda somut olmayan kültür mirasımız içindeki gastronominin de mutlaka yaygın bir hâle gelmesi gerekir. Bunun başarılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu aynı zamanda bizi bir araya getirecek önemli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.