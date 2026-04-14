Yapılan uyarılara rğamen trafik kazaları engellenemiyor. Trafik kazasının yeni adresi Balya ilçesi Kadıköy Mahallesi oldu. Kaza ihbarı üzerine Balya itfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahallinde otomobillere müdahale etti.

Sürücü D.Y, yolcu R.Y., İ.K. ve H.Y ile otomobilde bulunan sürücü M.C., yolcu A.Y. ve G.C. yaralı olarak hastaneye gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.