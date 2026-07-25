Kaza, Bandırma'ya bağlı Edincik Mahallesi Düzler Yolu Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 ALY 82 plakalı otomobilin karıştığı tek araçlı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada hafif yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.