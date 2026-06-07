Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte yeşil alanlarda çıkan yangınlara karşı Balıkesir'de ekipler teyakkuza geçti. Kentin iki farklı ilçesinde neredeyse aynı saatlerde yükselen alevler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

KEPSUT'TA EKİPLER SEFERBER OLDU

İlk yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Hotaşlar Mahallesi’ndeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Toplam 6 ekibin koordineli bir şekilde yürüttüğü söndürme çalışmalarında alevlerin önü kesildi. Yoğun çabalar neticesinde yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

BALYA'DAKİ OT YANGINI YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kepsut ile aynı saatlerde bir diğer yangın ihbarı da Balya ilçesinden yükseldi. Balya'ya bağlı kırsal Kayalar Mahallesi’ndeki bir arazide otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevlerin büyümesi engellendi ve ot yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Her iki ilçede de yürekleri ağza getiren yangınların kontrol altına alınmasının ardından ekipler, yeni bir parlamanın önüne geçmek amacıyla bölgede titiz bir soğutma çalışması başlattı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.