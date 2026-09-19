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Kaynak: İHA

Yangın, Sındırgı’nın Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ot yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 orman arazözü bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.