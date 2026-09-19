Yangın, Sındırgı’nın Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ot yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 orman arazözü bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Balıkesir’de otluk alanda yangın: Ekipler seferber oldu
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Yangın, Sındırgı’nın Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ot yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 orman arazözü bölgeye sevk edildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangın, Sındırgı’nın Alacaatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ot yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 orman arazözü bölgeye sevk edildi.
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