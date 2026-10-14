Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü alan çalışmalarının ardından, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerindeki önceden belirlenen 37 adrese operasyon düzenlendi.

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Edremit’te 28, Burhaniye’de 7 ve Havran’da 2 adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 226 adet 9 milimetre ve 24 adet 7,65 milimetre çapında fişek eile 555 sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim : 2

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Yakalanan 20 şüpheliden 10 yıl, dördünün ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim : 4

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Resim : 5