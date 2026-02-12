Balıkesir’in Erdek ilçesinde aile içi miras anlaşmazlığı trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre Denizli’nin Güney ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Mustafa Çavlı’nın tabancayla ateş ettiği kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Arazide ölü bulundu

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan emekli polis için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Mustafa Çavlı’nın yakın bir arazide cansız bedeni bulundu.

İlk değerlendirmelere göre Çavlı’nın, kardeşini vurduğu silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.