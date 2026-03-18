Olay, saat 23.00 sıralarında Bandırma Körfezi’nde meydana geldi. ‘Brabus’ isimli Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek, yat limanı mendireğindeki kayalıklara çarptı.

İki dev gemi birbirine girdi: Bartın'da deniz kazasıİki dev gemi birbirine girdi: Bartın'da deniz kazasıGündem

Karaya oturan 99 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki geminin içinde yük bulunmadığı öğrenilirken, kurtarılması için Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör olay yerine sevk edildi.

Geminin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken 8 mürettebatın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.