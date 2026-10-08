Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak refüje girdi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCUYU İTFAİYE KURTARDI
Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 10 LT 066 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü O.E. ile yolcu Z.E. araçtan çıkarılırken, otomobilde sıkışan İ.E. ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.