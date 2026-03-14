Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi’nde Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Selviler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyon ile traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, sürücüler O.K. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.