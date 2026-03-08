Balıkesir’de kadınların el emeğini görünür kılmayı ve değerini artırmayı hedefleyen projeler hayata geçiren Başkan Akın, bu yıl da 8 Mart’ta “Kadın Emeği Çarşısı”nı açtı.

Açılış törenine, Başkan Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve eşi Zeynep Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin eşi Hüveyla Şehirli, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, kent konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Akın, stantlarda ürünlerini sergileyen tüm kadınlara hayırlı işler diledi.

Açılış sonrası Başkan Akın’ın eşi Arbil Akın, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile birlikte stantları ziyaret ederek kadınlara karanfil hediye etti ve günlerini kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda açılan “Kadın Emeği Çarşısı”, 7-8 Mart tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Yüzün üzerinde stantta, kadınların el emeği hediyelik ürünleri ve yöresel lezzetler satışa sunulacak.

“BALIKESİR’İN GELİŞİMİ KADINLARIN HAYALLERİYLE ŞEKİLLENİYOR”

Törende konuşan Başkan Ahmet Akın, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak şunları söyledi:

“Her zaman söylüyorum; Balıkesir, kadınlarımızın hayal ettiği kadar güzeldir. Kentimizin gelişimi, büyümesi ve güzelleşmesi, kadınlarımızın hayalleriyle doğrudan bağlantılıdır. Biz de kadınların el emeğini, göz nurunu ve sofralarına bereket katmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Bu organizasyonlarda en büyük emeği Balıkesir Kent Konseyi ortaya koyuyor. Başkanımız Sevinç Baykan Özden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, birlik ve beraberlik içinde, kadınlarımızın ürettiği ürünleri sofralara bereket olarak taşımak.”

Sanat Sokak’ın sonunda kadınların kalıcı olarak ürünlerini sergileyebileceği bir alan oluşturacaklarını müjdeleyen Başkan Akın, “Buralardaki dükkanlar, dönem dönem değişim yapılarak herkesin kullanımına açılacak. Kadınlar Günü sadece bir gün değil, her gün kutlanmalı. En başta şehit ve gazi anneleri, engelli anneler olmak üzere tüm annelere saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise Kadın Emeği Çarşısı’na katılan kadınlara bereketli satışlar diledi ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

KADINLAR ÇARŞIDAN MEMNUN

Çarşıyı çok beğendiğini belirten Bengisu Kaptan, “Kadınlar emeklerini harcayarak çok güzel ürünler ortaya çıkarmış. Burada sergilenmesi gerçekten çok hoş ve dışarıdan bakıldığında çok tatlı görünüyor. Başkan Akın’a böyle bir alan oluşturduğu için teşekkür ederim” dedi.

Selin Topgönül, emeğini sergileyebilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti.

Merve Demirtaş, kadın emeğinin değer bulması ve ticarete dönüşmesinin güzel bir adım olduğunu söyleyerek bunun Balıkesir açısından faydalı olduğunu belirtti.

Zeynep Nisa Bodur ise “Bayram öncesi kadınların ürünlerini sergileyebileceği bir ortam kurduğu için Başkan Akın’a teşekkür ederiz. Kadınlara ve çocuklara karşı çok duyarlı bir başkanımız var, memnunuz” şeklinde konuştu.