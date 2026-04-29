Güçlü kadrosu ve modern araçlarıyla sahada aktif olan belediye, vatandaşların yaz aylarını daha konforlu geçirmesini hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Akın, yürütülen çalışmalara halkın da katkı sunmasının önemine dikkat çekerek, özellikle özel mülklerde oluşabilecek su birikintilerinin kontrol edilmesini istedi.

Başkan Akın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerin düzenlediği kahvaltı programında personelle bir araya geldi. Programda belediye yöneticileri de yer alırken, Akın sahadaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve çalışanlarla birebir sohbet etti. Balıkesir genelinde, 20 ilçenin tamamında sürdürülen haşereyle mücadele çalışmaları; dijital takip sistemleri, modern ekipmanlar ve deneyimli ekiplerle aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların yalnızca yaz aylarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Akın, yılın her döneminde sürdürüldüğünü ifade etti.

Belediyenin teknik kapasitesine de değinen Akın, geniş araç filosu ve çeşitli ekipmanlarla güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirtti. Çok sayıda personel ve araçla yürütülen çalışmalar kapsamında yüz binlerce karasinek üreme alanı ilaçlanırken, on binlerce sivrisinek larva uygulaması gerçekleştirildi. Kullanılan biyosidal ürünlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve düzenli olarak denetlendiğini de sözlerine ekledi.

Sivrisineklerin en önemli üreme alanlarının durgun sular olduğuna dikkat çeken Akın, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediye ekiplerinin sahada aktif görev yaptığını belirten Akın, bireysel önlemlerle mücadelenin daha etkili hale geleceğini ifade etti. Evlerin çevresinde ve bahçelerde su birikintisi oluşmaması gerektiğini hatırlatan Akın, şikâyet ve talepler için belediyenin iletişim merkezine başvurulabileceğini söyledi.