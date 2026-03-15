alıkesir'in Karaağaç Mahallesi Selviler mevkiinde, E-87 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, kamyon sürücüsü O.K. ve traktör sürücüsü M.S. yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan iki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

E-87 karayolu Çanakkale-İzmir istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.