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Kaynak: AA

Kaza, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde sabaha karşı gerçekleşti. Serkan Bulut (26) idaresindeki 06 DL 2155 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI FACİAYI ORTAYA ÇIKARDI

Bölgede devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dere kenarından gelen yardım çığlıklarını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve Başak Keçeci (24) olduğu öğrenilen yaralı kadın, araçta iki kişinin daha bulunduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye gömülen kamyonetin çıkarılması için iş makinesi ve vinç desteği istendi.

ARAÇTAN 2 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu vinç yardımıyla sudan çıkarılan kamyonette, sürücü Serkan Bulut ile Gizem Kıymaç’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan Başak Keçeci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.