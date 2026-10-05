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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Balıkesir genelinde canlı hayvan nakillerine yönelik yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontrollerde, canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek incelenirken; sevk belgeleri, nakil şartları, araçların uygunluğu, hayvanların sağlık durumları ve taşıma sürecindeki refah koşulları değerlendirildi.

Hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvanların nakil sırasında uygun şartlarda taşınmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, il genelinde farklı noktalarda sürdürüldüğü bildirildi.

CANLI HAYVAN TAŞIYAN ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde, canlı hayvan taşıyan araçlar ekipler tarafından durdurularak kapsamlı şekilde kontrol edildi.

Denetimlerde öncelikle hayvanların sevk ve nakillerine ilişkin belgeleri incelenirken, taşımanın ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirildi.

Bunun yanı sıra hayvanların taşındığı araçların nakle uygunluğu, taşıma koşulları ve hayvanların sağlık durumları da kontrol kapsamında ele alındı.

Denetimlerin yalnızca evrak kontrolüyle sınırlı kalmadığı, nakil sırasında hayvanların refahını etkileyebilecek koşulların da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

AMAÇ HAYVAN HAREKETLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK

Canlı hayvanların farklı bölgeler arasında nakledilmesi, hayvan hastalıklarının yayılma riskinin kontrol altında tutulması açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen yol kontrolleriyle, hayvan hareketlerinin mevzuata uygun, kontrollü ve izlenebilir şekilde yürütülmesinin sağlanması hedefleniyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, nakledilen hayvanların sağlık durumları ile taşıma sürecindeki koşulları da değerlendiriliyor.

HAYVAN REFAHI DA DENETİMİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI ARASINDA

Canlı hayvan taşımacılığında yalnızca sevk belgelerinin bulunması değil, hayvanların nakil sürecindeki refahının korunması da önem taşıyor.

Bu nedenle gerçekleştirilen kontrollerde araçların uygunluğu ve taşıma koşulları incelenirken, hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyebilecek durumların tespit edilmesine yönelik değerlendirmeler de yapılıyor.

Denetimlerle, hayvanların nakil sırasında uygun koşullarda taşınması ve ilgili kurallara aykırı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÜRETİMDEN TÜKETİME GIDA GÜVENLİĞİ ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ HALKASI

Canlı hayvan hareketlerinin düzenli şekilde takip edilmesi yalnızca hayvan sağlığı açısından değil, gıda güvenilirliği bakımından da önem taşıyor.

Hayvanların üretim bölgelerinden farklı işletmelere, pazarlara veya diğer noktalara sevk edilmesi sırasında gerçekleştirilen kontroller, hayvan sağlığının yanı sıra gıda üretim zincirinin güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların da bir parçasını oluşturuyor.

Bu nedenle yetkili ekipler tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleriyle, hayvan hareketlerinin kayıtlı, kontrollü ve izlenebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

TEKNİK EKİPLER SAHADA

Balıkesir genelindeki denetimler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Saha ekipleri tarafından yapılan kontrollerde canlı hayvan taşıyan araçlar incelenirken, nakle ilişkin belgeler ile hayvanların sağlık ve refah koşulları birlikte değerlendiriliyor.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin belirli bir dönemle sınırlı kalmaksızın devam ettiğini belirtiyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, canlı hayvan hareketlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve hayvan sağlığına yönelik risklerin azaltılması amacıyla saha kontrollerinin sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer tarafından yürütülen çalışmaların temel hedefleri arasında; hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, canlı hayvan nakillerinin mevzuata uygun yapılması, taşıma sırasında hayvan refahının korunması ve gıda güvenilirliğinin desteklenmesi bulunuyor.

Balıkesir genelinde gerçekleştirilen yol kontrolleri, hayvancılık sektöründe üretimden nakliyeye ve nihai tüketime kadar uzanan zincirin farklı aşamalarında yürütülen resmi kontrol faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.