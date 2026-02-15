Altınova Mahallesi 703 Sokak’ta bulunan bir inşaat halindeki binada meydana gelen olayda,

Aziz K., isimli bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Asansör boşluğunda bir süre kalan ve yaralandığı belirtilen Aziz K., bulunduğu yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aziz. K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.