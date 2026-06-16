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Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Pamukçu Mahallesi yakınlarında başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Yangın, kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADAN DESTEK VERİLİYOR

Söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek verirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.