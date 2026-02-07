Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), tarafından paylaşılan verilere göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 09:41'de olurken, yerin 6.84 km altında kaydedildi.

Ancak aynı dakikada 09:41:10'da 3.5 büyüklüğünde, 09:41:30'da da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 dakikada 3 depremin olması ise dikkat çekti. Depremlerin ana odağı ise Sındırgı oldu.

Balıkesir'de 1 dakikada üç deprem - Resim : 1

Depremin küçük olmasından dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Sındırgı'da peş peşe artçı sarsıntılar uzun süredir devam ediyor.