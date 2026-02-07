Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), tarafından paylaşılan verilere göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 09:41'de olurken, yerin 6.84 km altında kaydedildi.

Ancak aynı dakikada 09:41:10'da 3.5 büyüklüğünde, 09:41:30'da da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 dakikada 3 depremin olması ise dikkat çekti. Depremlerin ana odağı ise Sındırgı oldu.

Depremin küçük olmasından dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Sındırgı'da peş peşe artçı sarsıntılar uzun süredir devam ediyor.