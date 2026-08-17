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Kaynak: ANKA

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Ayvalık’ta faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı işletmesini ziyaret ederek üretim süreçleri, beklenen rekolte ve ürün kalitesine ilişkin incelemelerde bulundu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde Körfez Bölgesi'ndeki zeytin ve zeytinyağı sektörünün durumunu değerlendirmek amacıyla Ayvalık’ta faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret etti.

Ziyarette, hasat sonrası zeytinlerin modern tesislerde işlenerek zeytinyağına dönüştürülmesi ve rafine zeytinyağı üretim süreçleri yerinde incelendi. Hasat öncesi hazırlıklar, beklenen rekolte, ürün kalitesi ve sektörün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İşletmede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Düzgün, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde işlenmesi ve katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Yapılan değerlendirmelerde, hava koşullarının da etkisiyle bu yıl zeytin üretiminde verimli bir sezon beklendiği belirtildi.

Balıkesir’in önemli tarımsal ve ekonomik değerleri arasında yer alan zeytin ve zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, ürün kalitesinin artırılması ve üreticilerin emeğinin daha yüksek ekonomik değere dönüşmesi amacıyla saha çalışmaları ve işletme ziyaretlerinin sürdürüldüğü bildirildi.