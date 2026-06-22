Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı Plajı'nda oluşturulan özel kortlarda düzenlenecek ve 29 Haziran'a kadar sürecek turnuvada, erkeklerde 35, kadınlarda ise 24 ekip mücadele verecek.

Farklı ülkelerden sporcuların katılım sağlayacağı organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli takımlar da madalya ve dünya sıralaması puanı hedefiyle sahaya çıkacak.

Geçen yıl gerçekleştirilen etapta erkekler kategorisinde milli sporcular Yusuf Özdemir ile Batuhan Kuru şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazanmıştı.

Eleme karşılaşmaları ve ana tablo mücadeleleriyle devam edecek organizasyonda şampiyon ekipler, hafta sonunda oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.