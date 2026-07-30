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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın da şiddetiyle Ayvalık'a ve ardından İzmir'in Bergama ilçesi sınırlarına kadar yayıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz sürerken, yangının hızla yaklaştığı Ayvalık'a bağlı kırsal Bağyüzü Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

Ayvalık-Bergama kara yolunda kontrolden çıkan ve aniden parlayarak büyüyen alevler, bölgedeki sürücülerle birlikte görevi başındaki gazetecilere de zor anlar yaşattı. Yangının aniden etraflarını sarması üzerine basın mensupları koşarak bölgeden uzaklaştı ve son anda kurtuldu.