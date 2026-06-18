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Kaynak: İHA

Üniversitenin kendi kaynaklarını verimli kullanma ve çevre dostu tarım tekniklerini yaygınlaştırma vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, bu yıl da meyvelerini vermeye başladı. Uygulama çiftliğindeki hasat işlemlerini yerinde inceleyen Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktar, üretim süreçleri ve rekolte beklentileri hakkında teknik detayları paylaştı.

TOPRAĞI DİNLENDİREN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEM: 7’Lİ KARMA

Merkez Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, bu yıl toplamda yaklaşık 600 dekar gibi geniş bir alanda ekim faaliyeti yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi:

-Doğal Verimlilik: Arazilerin yarısına yakınında ekimi tercih edilen 7’li karma yem bitkileri, toprağa yapay gübre atılmadan verimliliğin korunmasını sağlıyor. Bu yöntemle hem toprağın doğal yollarla dinlenmesi sağlanıyor hem de sürdürülebilir tarım ilkeleri hayata geçiriliyor.

-Tahıl Üretimi: Geriye kalan diğer arazi bölümlerinde ise bölge iklimine uygun arpa ve buğday ekimi gerçekleştirildi.

HEM MALİYETLER AZALIYOR HEM EĞİTİM DESTEKLENİYOR

Uygulama çiftliğinde gerçekleştirilen bu geniş çaplı tarımsal üretimin üniversiteye çift yönlü bir katkısı bulunuyor:

-Ekonomik Katkı: Yetiştirilen kaliteli yem bitkileri, üniversite bünyesinde bulunan çiftlik hayvanlarının beslenme ihtiyacını doğrudan karşılıyor. Bu sayede hayvancılık faaliyetlerindeki girdi ve üretim maliyetleri minimum seviyeye indiriliyor.

-Akademik Katkı: Ortaya konan bu saha operasyonları, Ziraat ve Veterinerlik fakültelerinde eğitim gören öğrencilere modern tarım teknolojilerini yerinde görme, araştırma ve uygulamalı eğitim yapma fırsatı sunuyor.