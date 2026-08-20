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Kaynak: AA

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.