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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Rüstem Mahallesi 9005 Sokak'ta bulunan bir bahçedeki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede adrese varan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı olayda baraka kullanılamaz duruma gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.