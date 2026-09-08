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Kaynak: AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı bir leylek koruma altına alındı. Bir vatandaş bölgede yaralı hayvan gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine harekete geçildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Leylek, ilçedeki özel bir hayvan hastanesine nakledildi. Tedavi süreci başlatıldı, gerekli tüm sağlık kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon aşamaları tamamlandı. Süreci Kazdağları Milli Parklar Şefliği veteriner hekimi Ertan Şenol yönetti. Kontroller titizlikle gerçekleştirildi.

Sağlığına kavuşan leyleği ekipler, doğal ortamına bırakarak özgürlüğüne kavuşturdu.