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Kaynak: ANKA

Balıkesir Edremit’te meydana gelen yangın yerleşim alanlarına yaklaştı.

Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Bölgede poyrazın hızının zaman zaman saatte 65-70 kilometreye ulaştığı belirtilirken, yangından yükselen yoğun siyah duman Edremit Körfezi’nin birçok noktasından görüldü. Evleri yangın bölgesine yakın vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Yangına ilk etapta 2 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 uçak, 1 helikopter ve 45 personelle müdahale edildi. Bölgeye destek amacıyla ayrıca 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.