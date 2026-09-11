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Kaynak: AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yolören Mahallesi'ndeki Büyük Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yakınındaki ahşap ve kablo imalathanelerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.