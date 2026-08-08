Kaynak: İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı İskele Mahallesi Adyar Mevkiinde yerel yönetimin yürüttüğü yol genişletme projesi, bölge sakinlerinin engeline takıldı. Yolun kilit taşı ile kaplanması planlanan çalışma kapsamında güzergahtaki ağaçların kesilmek istenmesi tepkilere yol açtı.

Bölgede yaşanan durumu aktaran mahalle sakinlerinden İhsan Memiş, söz konusu alanın geçmişte çöp ve moloz birikintileriyle dolu olduğunu belirtti. Belediye tarafından 20 yıl önce yapılan tretuvar çalışmasında herhangi bir ağaçlandırma uygulanmadığını vurgulayan Memiş, çevre sakinlerinin kendi çabalarıyla alanı temizleyip fidan diktiğini ifade etti.

Günümüzde meyve veren ve bölgeye estetik katan zeytin, dut ve çam ağaçlarının sökülmek istendiğini belirten Memiş, uygulamanın Belediye Kanunu'na aykırı olduğunu savundu. Ağaçların başka bir alana taşınacağı yönündeki açıklamalara da değinen Memiş, ağustos ayının ortasında kökünden sökülen hiçbir ağacın yeniden tutmayacağını dile getirdi. Yol gidişatını engelleyen dalların budanması yönündeki taleplerinin de kabul görmediğini belirten mahalle sakinleri, kararın durdurulmasını istiyor.